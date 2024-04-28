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Haberler Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde indirim

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde indirim

HABER MERKEZİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde indirim
TARIM Kredi Kooperatif Marketleri, 27 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Mayıs ayına özel güncel indirimli ürünlerin arasında yoğun talep gören gıdalar da yer aldı. Marketlerde 3 Mayıs'a kadar Peynir, Tereyağı, yoğurt, balık, atıştırmalık, turşu, acı biber ve salça gibi ürünlerde birçok indirim uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde her ay yeni indirimler yapılıyor.
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