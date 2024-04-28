Tek şubeyle vergi rekoru kıran Dost Pide’ye ödül

GELİR İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı gelir ve kurumlar vergisi istatistiklerine göre, Çeşme'deki tek şubesiyle birçok dev firmayı arkasından bırakan Dost Pide'nin sahibi Reşat Akbaykal, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından ödüllendirildi. İzmirli iş insanlarını geride bırakan Reşat Akbaykal, 10 milyon liraya yakın vergi ödeyerek gelir vergisi rekortmenleri listesinde İzmir'de ilk 100 girmeyi başarmıştı.

VATAN BORCUNA BENZETTİ

Reşat Akbaykal'ın bu başarısı iş dünyasında büyük yankı uyandırmış, başarılı iş insanı ise, "Vergi borcu, vatan borcudur" demişti. İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi olan Reşat Akbaykal'ın vergi rekortmenliği İZTO'da düzenlenen törenle taçlandırıldı. İZTO, 2021 - 2022 yıllarında gelir ve kurumlar vergisinde dereceye giren ve aralarında Reşat Akbaykal'ın da yer aldığı 11 üyesine ödül verdi.

Ödül alanlar arasında, Abalıoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Adalya Tobacco Tütün Mamülleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Barçın Spor Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi gibi büyük şirketler yer aldı. Vergi rekortmenlerine ödüllerini, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener verdi.