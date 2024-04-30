THY’den dev anlaşma

TÜRK Hava Yolları (THY), sivil havacılık ve motor üretiminde yerli firmalara güç verecek dev bir anlaşma imzaladı. Fransız Airbus şirketine 350 adet yolcu uçağı siparişi veren THY, hem uçaklar hem de uçağa güç veren motorların önemli parçalarının Türkiye'de üretilmesini şart koştu. Böylelikle 70 milyar doları bulan THY siparişinin önemli bir kısmı, Türk şirketler tarafından karşılanacak. Airbus ve Rolls Royce firmalarıyla düzenlenen törende, konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, hem Boeing hem de Airbus ile ticari olarak görüştüklerini söyledi.