Çeşme otobüslerine zam geldi

İZMİR'İN gözde tatil noktalarından Çeşme'de havaların ısınması ile zamların ardı arkası kesilmiyor. İzmir'den Alaçatı'ya giden otobüslerde biletlerin güncel fiyatları belli oldu. Çeşme Seyahat, 29 Mart 2024'ten itibaren Alaçatı'dan İzmir'e yapılan otobüs seferleri bilet satış fiyatında artış olduğunu duyurdu. Yeni bilet fiyatları; Alaçatı-Fahrettin Altay güzergahı için 170 TL, Alaçatı-İzmir Otogar hattı için ise 200 TL olarak belirlendi. Yeni fiyatlardan sonra Çeşme'ye sadece gidip dönmenin maliyeti 500 liraya yaklaştı.