Türkiye'nin en beğenilen kadın giyim markası olan Koton, halka arz oluyor. Yurt içi ve yurt dışındaki 437 mağazası ve online satış kanallarıyla 70 ülkede ürünlerini satışa sunan Koton, halka arzdan elde edeceği gelirle global bir moda markası olma yolculuğunu büyütecek yatırımlar gerçekleştirmeyi hedefliyor. 30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplanacak halka arzda pay başına fiyat 30,50 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrasında Koton'un halka açıklık oranının %16,5 olması hedefleniyor. Halka arzın konsorsiyum liderliğini İş Yatırım üstlenirken, AK Yatırım da konsorsiyum eş lideri olarak görev alıyor.

FAVÖK YÜZDE 26,6

Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunu 2023 yılsonu itibarıyla yaklaşık 17,2 milyar TL seviyesine taşıyan, franchise mağazalar da dâhil olmak üzere 437 mağazası ve online ticaret ile ürünlerinin 70 ülkeye satışını gerçekleştiren Koton, özgün ve verimli çalışma modeli sayesinde brüt kâr marjını %52, FAVÖK marjını ise %26,6 düzeyinde gerçekleştirildi. Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan Koton'un halka açıklık oranının %16,5 olması hedefleniyor. Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V'in sahip olduğu mevcut paylar ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa sunulacak.

BÜYÜME HEDEFİ

Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye'nin en büyük hazır giyim markalarından biri pozisyonuyla güçlü biçimde yolumuza devam ediyor ve büyüme yolculuğumuzda kilit bir adım olarak halka açılıyoruz. Bu gelirlerle yeni yatırımlara imza atacağız." Koton CEO'su Dr. A. Bülent Sabuncu, ise şu bilgileri paylaştı: "Başarılı bir yıl tamamladık. 2023'te enflasyona göre endekslenmiş mali tablo sonuçlarına göre yaklaşık 17,2 milyar TL ciro ile kapatırken, yurt dışının toplam ciro içindeki payını %34,5'e taşıdık. Önümüzdeki dönemde bunu %35'in üzerine taşımak istiyoruz." Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ise, "Halka arz, pek çok açıdan bizim için önemli. Bu aşamaya gelmiş olmamız, bugüne kadar yaptığımız iyi işlerin teyididir. Halka arzı, Koton'un potansiyelini ortaya koyacak, organizasyonumuzun prestijini artıracak kilit bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

RAKAMLARLA KOTON

● Türkiye'de 241 ve yurt dışında 196 mağaza olmak üzere toplamda 437 mağaza ● Mağazalar ve e-ticaret yoluyla 70 ülkede satış ● Yurt dışı gelir oranı %34,5 ● 35 yıllık moda ve perakende deneyimi ● Mağaza ve e-ticaret kanallarına 300 milyon ziyaret ● 60 milyon adet ürün satışı ● %88 yerli tedarik oranı ● 10 kez "En Beğenilen Kadın Markası" ● Türkiye'de 'İyi Pamuk Girişimi'ne (Better Cotton Initiative) üye olan ilk perakende şirketi ● 7933 çalışan ● 17,2 milyar TL ciro