  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi ‘Türkiye doğru yolda enflasyon düşecek’

Türkiye doğru yolda enflasyon düşecek’

HABER MERKEZİ
‘Türkiye doğru yolda enflasyon düşecek’
ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi James Walsh TCMB'nin para politikasını sıkılaştırma ve finansal sistemi reforme etme konusunda uzun bir yol kat ettiğini, finans sektörünün verimliliğini engelleyen birçok mali düzenlemeyi de basitleştirdiği için övgüyü hak ettiğini söyledi. Bu yılsonu için önemli olanın Türkiye'de enflasyonun ikinci yarıda düşeceği konusunda hemfikir olmaları olduğunu belirten Walsh şöyle söyledi: "TCMB ile enflasyonun düşeceği konusunda hemfikiriz." Öte yandan yapılan OECD toplantısında, Türkiye ekonomisi için 2024 büyüme beklentisi de 3,4'e yükseltildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA