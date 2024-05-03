‘Türkiye doğru yolda enflasyon düşecek’

ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi James Walsh TCMB'nin para politikasını sıkılaştırma ve finansal sistemi reforme etme konusunda uzun bir yol kat ettiğini, finans sektörünün verimliliğini engelleyen birçok mali düzenlemeyi de basitleştirdiği için övgüyü hak ettiğini söyledi. Bu yılsonu için önemli olanın Türkiye'de enflasyonun ikinci yarıda düşeceği konusunda hemfikir olmaları olduğunu belirten Walsh şöyle söyledi: "TCMB ile enflasyonun düşeceği konusunda hemfikiriz." Öte yandan yapılan OECD toplantısında, Türkiye ekonomisi için 2024 büyüme beklentisi de 3,4'e yükseltildi.