  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Enerji Bakanı: Imtiyazın geregini yerine getirin

Enerji Bakanı: Imtiyazın geregini yerine getirin

HABER MERKEZİ
Enerji Bakanı: Imtiyazın geregini yerine getirin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş ve rüzgar santrali lisansı alan, ancak henüz kendilerine tahsis edilen kapasite yatırımlarını hayata geçirmeyen yatırımcılara tepki gösterdi. Bayraktar, "Yenilenebilir enerji tarafında depolamalı rüzgar ve güneş santrallerinde 33 bin megavat kapasite tahsisi yapmış durumdayız. Demir-çelik şirketleri özellikle bu kapasitelere muazzam ilgi gösterdi. Yani bu iki alanda toplamda 66 bin 500 megavat kapasite tahsisi yaptık. Şu anda ayrıca 10 bin megavat yatırımcının elinde lisanslı kapasite var, bir de 5 bin 400 megavatlık YEKA kapasitesi var. Toplamda 83-84 bin megavat ediyor. Bunların yüzde 70'i güneş ve geri kalanı rüzgar olarak kapasite tahsisi yaptık. Enerji Bakanı olarak kapasite tahsisi alanlardan isteğim şu: Bu kapasiteyi aldınız, bu imtiyazın gereğini yerine getirin. Ruhsatı, kapasiteyi aldım yan gelip yatayım yok. İzinleri filan bahane edenler var, izinleri alacaksınız. Yoksa bu yola girmeyecektiniz" diye konuştu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA