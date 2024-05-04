Enerji Bakanı: Imtiyazın geregini yerine getirin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş ve rüzgar santrali lisansı alan, ancak henüz kendilerine tahsis edilen kapasite yatırımlarını hayata geçirmeyen yatırımcılara tepki gösterdi. Bayraktar, "Yenilenebilir enerji tarafında depolamalı rüzgar ve güneş santrallerinde 33 bin megavat kapasite tahsisi yapmış durumdayız. Demir-çelik şirketleri özellikle bu kapasitelere muazzam ilgi gösterdi. Yani bu iki alanda toplamda 66 bin 500 megavat kapasite tahsisi yaptık. Şu anda ayrıca 10 bin megavat yatırımcının elinde lisanslı kapasite var, bir de 5 bin 400 megavatlık YEKA kapasitesi var. Toplamda 83-84 bin megavat ediyor. Bunların yüzde 70'i güneş ve geri kalanı rüzgar olarak kapasite tahsisi yaptık. Enerji Bakanı olarak kapasite tahsisi alanlardan isteğim şu: Bu kapasiteyi aldınız, bu imtiyazın gereğini yerine getirin. Ruhsatı, kapasiteyi aldım yan gelip yatayım yok. İzinleri filan bahane edenler var, izinleri alacaksınız. Yoksa bu yola girmeyecektiniz" diye konuştu.