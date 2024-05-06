İşinizi severek yapın başarıyı yakalayın

Türk tarım sektörü, tarımda verimliliği artırmak için gençlere büyük fırsatlar sunuyor. Gençleri sektöre kazandırmayı öncelikli hedefleri arasına alan Ege Bölgesi'nin bitkisel ürün ihracat lideri Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, "Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Projesi"ni 2. kez hayata geçirirken, proje kapsamında gençlere, tarım sektörünü ve bütün detayları aktardı.

'PROJELER BEKLİYORUZ'

GENÇ girişimcilere kendi kariyer yolculuğunu anlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Biz bu projeyle gençleri tarım sektörüne kazandırmayı hedefliyoruz. Ben işini severek başarılı olunabileceğinin en canlı örneklerinden birisiyim. Sizler de işinizi severek yapın. Ardından başarı mutlaka gelecek, bunu başarabilirsiniz" dedi. Gıda kayıplarını önlemek ve kalıntısız üretim yapmak için yoğun bir tempoda çalıştıklarını da paylaşan Uçak sözlerini şöyle sürdürdü: "6 yıldır istikrarlı bir şekilde ihraç ettiğimiz ürünlerde kalıntı sorununu ortadan kaldırmak için başlattığımız projede ürünlerden numune alıp analiz yapıyoruz. Gıda kayıplarını ortadan kaldırmak için gençlerimizden de projeler bekliyoruz."

Tarım sektöründe girişimci olmak isteyen gençler, Türkiye'nin ihracat şampiyonu Hayrettin Uçak'ı ziyaret etti. Uçak, gençlere hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini söyledi.

TÜM AŞAMALAR TANITILDI

Yaş meyve sebze sektöründe 8 yıldır Türkiye İhracat Şampiyonu olan 'Uçak Kardeşler Gıda Ticaret A.Ş.'nin Seferihisar'daki narenciye işleme tesisini, Fabrika Müdürü Kasım Aydoğdu mihmandarlığında gezen gençlere, işletmeye ürün kabulden paketlemeye kadar olan tüm aşamaları tanıtıldı. Tarım sektöründe girişimci olmak isteyen gençler, merak ettiklerini sorarak, istedikleri bilgileri aldılar. Hayrettin Uçak, gençlere hayal ettiklerinin de ötesinde bir başarıya ulaşabileceklerinin mesajını verdi.