Altın yatırımcısına alım fırsatı

ALTININ gram fiyatı dün sabah güne kısmi yükselişle başladı. ONS 2 bin 320 dolar civarında seyrederken gram altın 2 bin 400 TL üzerinde işlem görmeye devam etti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, alım fırsatı için kritik uyarılarda bulunarak tarih verdi.

Memiş, "Ons altın haftaya yüzde 1 yükselişle başladı. Biraz toparlanma var. Takip ettiğimiz bant aralığı ise 2280-2380 dolar. Ancak önümüzdeki hafta 2260-2280 dolara kadar düşmesini bekliyorum. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli. Ons altın nereye gidiyorsa gram altın da oraya gidecektir. Şu anda riske atmamak için altın yüzde 50 alım fırsatı sunuyor. Diğer yüzde 50 ihtimal ise ons altında 2260-2280 dolara kadar bir gerileme olursa dolar üzerinden altın almak ucuz olacaktır" dedi.