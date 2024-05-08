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Haberler Ekonomi Yılın ilk üç ayında kruvaziyerle 61 bin yolcu

Yılın ilk üç ayında kruvaziyerle 61 bin yolcu

HABER MERKEZİ
Yılın ilk üç ayında kruvaziyerle 61 bin yolcu
KRUVAZİYER turizminde yılın ilk 3 ayında Türkiye'ye 50 gemiyle 61 bin 113 yolcu geldi. Türkiye'deki 9 limana ocak, şubat ve mart aylarında 50 kruvaziyer yanaştı. Trabzon, Amasra ile Çanakkale'ye 3'er, Antalya, İzmir ile Marmaris'e 1'er, İstanbul'a 8, Samsun'a 4, Kuşadası'na 26 kruvaziyer geldi. Limanlara demirleyen kruvaziyerlerde 61 bin 113 yolcu yer aldı. Yılın 3 ayında en çok kruvaziyer ve yolcunun geldiği liman Kuşadası oldu. Kuşadası'na demir atan 26 kruvaziyerle 35 bin 885 turist kenti gezdi.
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