“ABD, Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı oldu”

İSTANBUL'DA düzenlenen ABD Ticaret Bakanlığı liderliğindeki ticaret misyonu ve iş geliştirme forumu Trade Winds Europe/Eurasian'ın ikinci günü ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın konuşmaları ile başladı. Bakan Ömer Bolat, Türk ve ABD Hükümetlerinin ikili ticaret ve karşılıklı yatırımları artırma konusundaki kararlılıklarına vurgu yaparak, "2008 yılında İstanbul'da Trade Winds programı yapıldığında, 16 milyar dolar olan ticaret hacmi, yüzde 110 artarak 2023 yılında 33,5 milyar dolara erişmiştir. O dönemde 4,3 milyar dolar olan ABD'ye ihracatımız bugün 14,8 milyar dolara çıkmıştır. Bugün ABD, Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı haline gelmiştir. Bu durum iki ülke arasında farklı sektörlerdeki yatırımları da arttırmaktadır" dedi.

Bakan Bolat ayrıca, organizasyon için İstanbul'un seçilmesinin ABD Hükümetinin ve firmalarının Türkiye'nin Amerikalı firma ve yatırımcıları için öneminin farkında olduklarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Organizasyonda konuşan ABD merkezli 'Chobani' adlı süzme yoğurt üreticisi Hamdi Ulukaya, şirketin ABD'de kuruluşu ve iki ülke arasındaki yatırımların önemine vurgu yaptı.