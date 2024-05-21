‘Kirada yüzde 25 sınırı artık gereksiz’

Türkiye'nin ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye rağbetin artığını belirterek, makroekonomik dengesizliklerin yavaş yavaş ortadan kalktığını ifade etti. Rezervlerdeki iyileşmede de bunun görüldüğünü vurgulayan Şimşek, "Bunlar programa olan güvenin güçlü olduğunu ve sürekli geliştiğini gösteriyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

'PROGRAM ÇALIŞIYOR'

İç talepte bir yumuşama olduğunu vurgulayan Şimşek, "Net ihracatın etkisi olumluya dönmeye başladı. Cari açıkta ciddi bir iyileşme var. Temel dengesizlikleri gidermek amacıyla program çalışıyor. Risk primimizin düşmesi de programın çalıştığının göstergelerinden biri.Yerel seçim sonrası fon akışında da ciddi artış var. 12 yıl sonra Fitch, kredi notumuzu artırdı. S&P 11 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu artırdı. Program bu şekilde çalışmaya devam ederse biz notu tekrar artıracağız şeklinde pozitif görünümde duruyorlar" ifadelerini kullandı.

'BİR SEBEP KALMADI'

Kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırı uygulaması hakkında da konuşan Bakan Şimşek, "Bu sınırın devam etmesi için bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma da yok. Zaten o düzenleme bir süreliğine yapılmıştı. Hükümetimiz adına verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam. Ama büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ekonomik program hakkında da bilgi veren Şimşek, "İyi bir program yaptık ama 3 yıl boyunca dokunmayalım diye bir şey yok. Canlı organizma gibi sürekli güçlendirilmesi, iyileştirilmesi, temellerinin sağlamlaştırılması, bunun pekiştirilmesi çok önemli. Türkiye'nin kendi programı ve gerçekten sonuç almaya başladık. Programı sürekli bir şekilde güçlendirme çabamız var ve devam edecek" diye konuştu.