  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Karluna firması İzmir'de elektrikli araç üretecek

Karluna firması İzmir'de elektrikli araç üretecek

HABER MERKEZİ
Karluna firması İzmir’de elektrikli araç üretecek
ELEKTRİKLİ otomobiller satış paylarını artırmaya devam ederken teknoloji firmaları da bu alana yönelmeyi sürdürüyor. Son olarak Karluna Mühendislik de, İzmir'de elektrikli araç üretmek için çalışmalarına başladı. Şirket, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 80 bin metrekarelik 2 parselde elektrikli araç üretim tesisi hazırlıklarını sürdürüyor. Yılda 9 bin 600 araç üretebilecek fabrika için şirket 842 milyon TL bütçe ayırdı. Üretilen araçlar lojistik sektörü, belediyeler, kamu kurumları, çeşitli özel sektör imalat ve hizmet iş kolları gibi farklı alanlarda kullanıma uygun olacak.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA