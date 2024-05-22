Karluna firması İzmir’de elektrikli araç üretecek

ELEKTRİKLİ otomobiller satış paylarını artırmaya devam ederken teknoloji firmaları da bu alana yönelmeyi sürdürüyor. Son olarak Karluna Mühendislik de, İzmir'de elektrikli araç üretmek için çalışmalarına başladı. Şirket, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 80 bin metrekarelik 2 parselde elektrikli araç üretim tesisi hazırlıklarını sürdürüyor. Yılda 9 bin 600 araç üretebilecek fabrika için şirket 842 milyon TL bütçe ayırdı. Üretilen araçlar lojistik sektörü, belediyeler, kamu kurumları, çeşitli özel sektör imalat ve hizmet iş kolları gibi farklı alanlarda kullanıma uygun olacak.