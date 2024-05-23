Deri konfeksiyonunda ülkemiz üretim merkezi

TÜRKİYE Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Cengiz Sarıgül, Türkiye'nin deri konfeksiyonunda üst kalitede hizmet verdiğini belirterek, "Dünyada hangi ünlü marka aklınıza geliyorsa bunların ürünlerini Türkiye'deki bizim konfeksiyonlarımız üretiyor" dedi. TDKD tarafından Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Deri ve Kürk (Leather&Fur) Fuarı, 70 yerli firma ile 20 ülkeden 1200 yabancı alıcıyı buluşturdu. Fuara katılan TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Sarıgül, Türkiye'nin deri konfeksiyonunda iddialı olduğunu söyledi. Önceki yıllarda en fazla Rusya'ya ihracat yaparken bu yıl ABD ve Avrupa ülkeleri ağırlıklı yurt dışı satışı gerçekleştirdiklerini belirten Sarıgül, dünyadaki rakiplerine göre Türkiye'de üretilen ürünlerin çok daha kaliteli olduğunu kaydetti.