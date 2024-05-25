Kadınlar çocuk da yapacak kariyer de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısında, "TÜİK 2023 yılı doğum istatistikleri endişe verici. Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit, bir felaket" olarak tanımladığı nüfusun erimesi konusu AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da tartışıldı çözüm önerileri sunuldu.

"DOĞUM İZNİ SÜRESİ ÇOK AZ"

Çalışan kadınların çocuk yapma konusundaki endişe ve talepleri değerlendirildi. Kadınların hem kariyer hem de çocuk yapmaları için hükümetin gerekli destekleri verip adım atması kararlaştırıldı. Kadın çalışanların çocuk planlarını ertelediklerini ya da çocuk yapmaktan vazgeçtiklerinin altını çizen bir MKYK üyesi özellikle doğum sonrası izinlerle ilgili kadınların talebini dile getirerek, "4 aylık doğum izni çok az, kadınların çocukları 5-6 yaşına gelene kadar yarı çalışma / evden çalışma ile desteklenmeleri ve bu duruma kaynak ayrılması gerekiyor. 1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkânı gündeme getirilmeli ve adım atılmalı" dedi.

"YÜZDE 100 DESTEK VERİRİZ"

Talepler üzerine söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, atılacak her adımı yüzde 100 desteklediklerini ifade etti. Şimşek, "Maliye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Özel sektör de sürece dâhil edilmeli. Kaynak aktarımında problem olmaz. Özel sektörü destekleriz, kıdem tazminatına tanımlamaları için gereken desteği veririz" diye konuştu. Bakan Şimşek öte yandan yaşlı nüfus ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Son 20 yılda yaşlı nüfusun genel nüfusa oranının yüzde 10'lara kadar yaklaştığını söyleyen Şimşek, "65 yıl öncesinde bu oran yüzde üç buçuktu. Hükümet olarak tehlikenin farkındayız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün de sosyal medya hesabından ekonomi programına ve kur politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Programımızın ana hedefi dezenflasyondur. Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır" ifadesini kullanan Şimşek, ülke tecrübelerinin, başarılı dezenflasyon programlarında kurun reel olarak değerlendiğini gösterdiğini bildirdi. Şimşek, makro finansal istikrarı koruyacak ve güçlendirecek adımları atmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kural bazlı ve öngörülebilir politikalarımız başarıya ulaştıkça güven daha da artıyor, portföy tercihleri Türk lirasına yöneliyor ve ülkemize kaynak girişi hızlanıyor. Türk lirası varlıklara yabancı ilgisi artarken bankalarımız ve reel sektörümüz yurt dışından uzun vadeli ve daha uygun koşullu kaynak sağlıyor" diye konuştu.