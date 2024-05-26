Yılmaz: KKTC daha güçlü bir ülke olacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri'ni ziyaret etti, tesise ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve soğuk hava deposunun inşa edileceği arazide incelemelerde bulundu. Burada konuşan Yılmaz, "KKTC önümüzdeki dönem daha fazla teknolojiden, katma değerden, yapay zekadan, yeni uygulamalardan bahseden, kalkınmasını, gelişmesini çok daha ileri boyutlara taşıyan güçlü bir ülke olarak devam edecek" ifadelerini kullandı. Yılmaz, KKTC'de üretilen narenciye ürünleri için ilk etapta 15 bin ton, daha sonraki vadede 40 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu inşa edileceğini, narenciye ticaretinde üreticinin mevsimsel sorunlardan en az etkilenmesini sağlayacak depo inşası çalışmalarını başlattıklarını ifade etti.