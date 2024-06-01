İş dünyasından ÜLKEA’ya tam not

Türkiye'nin mobilya merkezi ÜLKEA, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının önde gelen kadın temsilcilerini ağırladı. Ülkü Grup bünyesinde, İzmir Menderes'te 10 bin metrekarelik dev bir alanda "Ülkü Konsept Evinizi Yeniler" sloganıyla hizmet veren ÜLKEA, ziyaretçilerden tam not aldı.

TÜM ÜRÜNLER TEK YERDE

ÜLKEA Genel Müdürü Tülin Ülkü, bir ev için ihtiyaç duyulan tüm ürünleri tek çatı altında topladıklarını söyledi. Tülin Ülkü, mobilyadan küçük ev aletlerine, beyaz eşyadan züccaciyeye, aksesuardan bahçe mobilyasına, ev tekstilinden hediyelik eşyalara, halı ve perdeden daha fazlasına kadar her ihtiyaca uygun ürünlerin ÜLKEA'da avantajlı fiyatlarla sunulduğuna dikkat çekti. Tülin Ülkü, ÜLKEA hizmetlerinin sadece bireysel tüketicilerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda konut projeleri için de anahtar teslim çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Tülin Ülkü, "Yaşam alanlarını yenilemek isteyenler, hayallerini bize anlatıyor, biz de en kısa sürede gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi.

HAYAL ETTİĞİN KONSEPT

Ülkü, "Yaşam alanlarını yenilemek isteyenler, hayallerini bize anlatıyor, ekiplerimiz onların arzu ettiği, hayal ettiği konsepti en kısa sürede gerçeğe dönüştürüyor. Hiçbir şey için ayrı ayrı dolaşmak zorunda değilsiniz, ne isteniyorsa ÜLKEA hepsini yapıyor" dedi. Ziyaret sonrası kadınlar, ÜLKEA'nın sunduğu geniş ürün yelpazesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışından oldukça etkilendiklerini belirterek, ÜLKEA'nın sektördeki öncü konumunu pekiştirdiğini dile getirdi.