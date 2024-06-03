Çalışan annelere 325 euro destek! Şartlar neler? İşte başvuru ekranı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için çalışan annelere 325 euro destek sağlanacağını belirtti. Peki 325 euro destek için başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden yapılacak? İşte tüm merak edilenler...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirterek, çalışan annelerin çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdam uzaklaşmalarının önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti. 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin ikinci döneminde de kadın istihdamına destek verdiklerini ifade eden Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:
"Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Proje kapsamında, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak".
ANNELERE 325 EURO DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvurular aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları istihdamı teşvik edilecek.
ANNELERE 325 EURO DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
DESTEĞE KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Avrupa Birliği'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.