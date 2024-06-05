Emekliye yeni tarife

20 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı için son viraja girildi. Bu yıl kök aylıkta yüzde 49,25 artışla başlayan memurların ve emeklilerin ikinci zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine dayanarak belirlenecek. TÜİK'in verilerine göre; Ocak ayında enflasyon yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16, Nisan ayında yüzde 3,18 olarak gerçekleşmişti. Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 3,37 oldu. Böylece, yılın ilk beş ayında enflasyon yüzde 22,72 seviyesine ulaştı.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 ayda yüzde 22,72 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı da yüzde 6,71'e ulaştı; yüzde 10'luk Temmuz zammı bu oran ile yüzde 17,38'i buldu. Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı 5 ayda oluşan yüzde 17,38'lik zam oranına göre 38 bin 571 liraya çıkacak. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da bu oranla 17 bin 303 liraya yükselecek.

TEMMUZ ZAM TAHMİNLERİ

Haziran ayı TÜFE tahmini: yüzde 2,56

6 aylık enflasyon oranı: yüzde 25,86

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi zam oranı: yüzde 25,86

Memur ve emeklisi enflasyon farkı: yüzde 9,44

Memur ve emeklisi zam oranı: yüzde 20,39