Rekabet Kurulu’ndan Apple’a soruşturma

REKABET Kurulu, Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'ne uygulama mağazası App Store'da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmaması ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulaması nedeniyle soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Geliştiricilerin, uygulama içinde kullanıcılarını uygulama dışındaki ödeme kanalları hakkında bilgilendirmesinin engellendiğine işaret edilerek, bu yasak nedeniyle tüketicilerin, alternatif ödeme kanallarının varlığından ve uygulama içindeki fiyat ile uygulama dışındaki fiyat arasındaki farktan haberdar olamamaları sebebiyle daha iyi seçeneklere (daha düşük fiyata) erişme imkanlarının kısıtlanıp kısıtlanmadığının incelenmesi gerektiği belirtildi.