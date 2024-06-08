Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu | 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri... Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? sorusu Kurban Bayramı'na kısa bir kala merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyeleri ödeme programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...
2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yatırılacak. Emeklilerin 4A, 4B ve 4C durumlarına göre ikramiyeler farklı günlerde yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiye ödeme günlerini sosyal medya hesabından açıkladı.
SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME PROGRAMI
4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;
4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;
4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Bayram ikramiyeleri yeni yıl ile birlikte 3.000 lira olurken sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan emekliler, bayram ikramiyesi sorgulama yapabilecek.
e-Devlete giriş yapan kullanıcılar, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna " Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama " yazarak ikramiyelerini kontrol edebilir. Ayrıca alternatif olarak ikramiye sorgulama işlemleri, telefonla veya internet bankacılığıyla yapılabilecek.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE Mİ YATACAK?
Emekli ve memur maaşı ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla hesaplara yatırılıyor. Başkan Erdoğan bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında aktarılacak.
Emekli ve memur maaşlarının bayram öncesinde hesaplara aktarılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.