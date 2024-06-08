Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu | 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri... Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? sorusu Kurban Bayramı'na kısa bir kala merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyeleri ödeme programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...