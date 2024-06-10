Kamu harcamaları yapay zeka ile takip edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin önemli bilgiler verdi.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Bakan Şimşek, Milli Güvenlik Kurulunun son toplantısında yapay zeka konusunun ele alındığını ve Türkiye'nin bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önemine işaret edildiğini söyledi. Mehmet Şimşek, "Teknoloji ile kamuyu küçültürken hizmet kalitesinden de ödün verilmeyeceğini tekrar vurguluyorum. Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceğiz. Böylece iç ve dış denetim faaliyetlerinin etkinliğine katkı sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Kamuda Tasarruf Tedbirleri kapsamında ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni proje hazırlanıyor

ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMASI

BAKAN Şimşek projede, Türkiye'nin bu alandaki en önemli kurumlarından TÜBİTAK BİLGEM'in teknoloji paydaşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "İki ay içinde ön hazırlık çalışmalarını sonlandırıp 12 ay gibi kısa süre sonunda da harcama ve ödemeleri yapay zeka destekli yapmayı hedefliyoruz. Ülkemizin kamu harcamalarına nitelik olarak büyük değer kazandıracak yapay zeka projesi, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni somut bir projeyle destekleyip, ekonomimize katma değer sağlayacak."