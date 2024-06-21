“Dayanıklı KOBİ’ler için birlikte hareket edilmeli”

ORTAK Akıl Danışmanlık Kurucusu ve Aile şirketleri Doktoru Yılmaz Sönmez, KOBİ'lerin yaşadığı zorluklarla bütüncül bir şekilde başa çıkmak için, KOBİ'lerin güç birliği yapması ve birlikte hareket etmeye yönelmesi gerektiğini söyledi. "2023 yılında tüm dünyada KOBİ'lerin yüzde 60'ı nakit akış sorunları yaşadı" diyen Dr. Sönmez, KOBİ'lerin bu zorluklarla başa çıkmak için rekabet yerine rekabere (birlikte hareket etmeye) yönelmesi gerektiğini vurguladı ve ekledi: "KOBİ'ler başta olmak üzere şirketler artık kendi dar alanlarında birbirleriyle rekabet etmeyi bırakmalı ve bir an önce işbirliği paradigmasını benimsemeli."