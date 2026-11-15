MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması

Bahçeli, Türkgün gazetesine "Terörsüz Türkiye"ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, dünyanın, ağır bunalımların yaşandığı tarihi bir dönemden geçtiğini, bu süreçte yeni bir akla, rasyonel bir stratejiye, milli vicdana ve siyasi sorumluluğa ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin devlet ve millet olarak iç huzurunu, barışını, milli birliğini, kardeşliğini, güvenliğini ve çıkarlarını tehdit eden gelişmeleri çok yönlü ve gerçekçi şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, çözümsüz kalan toplumsal sorunların ertelenemez hale geldiğini, değerler ve kimlik üzerinden yürütülen tartışmaların milleti yorduğunu belirtti.

Sorun çözmek yerine kriz üreten politika dilinin, çatışmacı siyaset anlayışının ve toplumsal gerginlikleri besleyen propaganda faaliyetlerinin, çözülme ve ayrışma beklentilerinin boşa çıkarılacağı bir adım için gerekli şartların olgunlaştığını dile getiren Bahçeli, dünyanın içinden geçtiği kaotik dönemde Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe sağ salim taşınmasının, milletin huzur, refah ve güven içinde yaşayacağı bir geleceğin inşa edilmesinin, vatansever her ferdin ortak görev ve sorumluluğu olduğunu aktardı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin din, inanç, mezhep ve etnik köken temelinde ayrıştırılmasına yönelik girişimlerin yanı sıra "ilerici", "gerici", "seküler" ve "mütedeyyin" gibi kategorik tanımlamaların da geçersiz kılınması gerektiğini, ortak değerlerin yarıştırılmasının ve çatıştırılmasının siyaset aracı olarak kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin, MHP'ye yeni bir tarihsel sorumluluk yüklediğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"İnancımızın ve ilhamımızın hülasası olarak binyıllık kardeşliğimiz, millet ve devlet olarak en büyük güç ve kudret kaynağımızdır. Milli birlik ve dayanışma ruhuyla, köklü değerlerimiz etrafında kenetlenerek aşamayacağımız hiçbir sorun bulunmamaktadır. Rehberimiz, ortak akıl ve sağduyudur, hoşgörü ve karşılıklı anlayıştır. Kemikleşmiş ön yargıları terk etmek, vatan ve millet sevgisi etrafında kenetlenmek, milli mücadele ruhuyla Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak politika üretmek ahlaki, siyasi ve insani olanın icra edilmesidir. Türkiye'yi ideolojik itirazların dar çemberine teslim edemez, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasını hiçbir dogmatik yargının kurbanı kılamayız. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası mutlaka atılması gereken bir politik adım, kaçınılmaması zaruri olan bir tasavvur ve asla tehir edilemez bir zaruret olarak tebarüz etmiştir. İşte 'Terörsüz Türkiye' bu düşüncelerin ete kemiğe bürünmüş halidir."

"50 MADDEDE TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Devlet Bahçeli'nin değerlendirmesinde, "50 Maddede Terörsüz Türkiye" başlığına da yer verildi.

Bu maddelerde; "Terörsüz Türkiye"nin, 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu terör sorununu sona erdirme, terörün insan, toplum, ekonomi ve devlet hayatında oluşturduğu tahribatı ortadan kaldırma ve geleceği terörün gölgesinden kurtarma iradesi olduğu belirtilerek, Türk milletinin birlik ve bütünlüğünün korunması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğinin güçlendirilmesi ve gelecek nesillere daha güvenli, huzurlu ve müreffeh bir ülke bırakılması hedefi vurgulandı.

Geçmişte yaşanan acıların unutulmadan geleceğin inşa edilmesi anlayışına dikkat çekilerek, şehitlerin hatırasının, gazilerin fedakarlığının ve terörle mücadelede ağır bedeller ödeyen milletin tecrübesinin "Terörsüz Türkiye" hedefinin en önemli dayanakları olduğu ifade edildi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin, Türkiye'nin kendi iradesi, devlet aklı ve milli menfaatleri doğrultusunda ortaya konulduğu, MHP'nin yaklaşımında herhangi bir dış dayatmanın, pazarlığın veya milli iradeyi sınırlayacak bir düzenlemenin söz konusu olmadığı hatırlatıldı.

MHP bakımından, meselenin Türk milletinin tamamının ortak bir gelecek fikri etrafında buluşturulması, devletin güvenliği ile toplumsal huzurun birlikte güçlendirilmesi olduğuna işaret edilerek, "Terörsüz Türkiye"nin siyasi zemininin, 1 Ekim 2024'te TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan yeni siyasi atmosfer içerisinde şekillendiği anımsatıldı.

Bahçeli'nin süreçte üstlendiği sorumluluğun, MHP'nin "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" merkezli siyaset anlayışı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, siyasetin yalnızca güncel olaylara tepki vermek olmadığı, gelişmeler arasındaki bağlantıları okuyarak milli menfaatler doğrultusunda stratejik tutum geliştirmeyi gerektirdiği aktarıldı.

TERÖRÜN ORTADAN KALDIRILMASI, SİYASETİN MEŞRU DEMOKRATİK ZEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ HEDEFİ

Terör örgütünün silah bırakması ve örgütsel varlığını sona erdirmesinin hedeflendiği belirtilerek, 27 Şubat 2025'te yapılan silah bırakma ve fesih çağrısının, sürecin önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret edildi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin temel şartının, silahın ve şiddetin siyaset aracı olmaktan çıkarılması olduğu vurgulanarak, sürecin teslimiyet, taviz veya terör örgütüyle pazarlık olarak değil, terörün ortadan kaldırılması ve siyasetin meşru demokratik zeminde yürütülmesi hedefi olarak ele alındığı belirtildi.

Türk milletinin bütün fertlerinin ortak milli aidiyet ve gelecek fikri etrafında buluşmasının önemine değinilerek, farklılıkların çatışma nedeni haline getirilmesi yerine ortak vatandaşlık ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

"Terörsüz Türkiye"nin yalnızca bir iç güvenlik meselesi olmadığı, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki gelişmelerin ülkenin güvenliğini, ekonomisini, dış politikasını ve bölgesel konumunu doğrudan etkilediği aktarıldı.

ABD-Çin rekabeti, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar, Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu siyasi ve ekonomik sorunlar ile değişen ticaret ve enerji güzergahlarına değinilerek, Türkiye'nin Avrupa ile Asya, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki jeopolitik konumu nedeniyle bölgesel gelişmelerden doğrudan etkilendiği, bu nedenle Türkiye'nin iç güvenliği ile bölgesel güvenlik arasında doğrudan bir ilişki bulunduğu dile getirildi.

Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeleri yalnızca izleyen değil, milli menfaatleri doğrultusunda değerlendiren ve gerektiğinde yön veren bir devlet olması gerektiğinin altı çizildi.

Terörün yol açtığı güvenlik harcamalarının, yatırım kayıplarının ve üretim ile ticaret üzerindeki etkilerin azalmasının, ülke kaynaklarının kalkınmaya yönlendirilmesine imkan sağlayacağı belirtildi.

TBMM'NİN ROLÜ

"Terörsüz Türkiye" sürecinde TBMM'nin rolüne de dikkat çekilerek, Meclis bünyesinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının yürütüldüğü ve komisyon raporunun siyasi partilerin katılımıyla müzakere edildiği, sürecin Meclis zemininde ele alınmasıyla daha geniş bir demokratik müzakere alanı oluşturulduğu hatırlatıldı.

"Terörsüz Türkiye"nin milli devlet yapısını zayıflatacak değil, devletin egemenlik kapasitesini, toplumsal dayanışmayı ve milli birlik anlayışını güçlendirecek bir hedef olduğu kaydedildi. Süreçte taviz, pazarlık veya Türkiye'nin anayasal bütünlüğünü tartışmaya açacak bir yaklaşımın bulunmadığı da vurgulandı.

"Terörsüz Türkiye"nin bir diğer hedefinin de Türkiye'nin bölgesel aktörlüğünü güçlendirmek olduğu belirtildi.

"Terörsüz Türkiye"nin, Türk milletinin bin yıllık kardeşlik hukukunu geleceğe taşıma iradesi olduğu kaydedilerek, hedefin kalıcı hale gelmesinin yalnızca silahların susmasına değil, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, hukuki ve demokratik kapasitesinin geliştirilmesine de bağlı olduğu dile getirildi.