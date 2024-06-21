İzmir Adliyesi için 282 milyonluk ihale

zmir Depremi sonrası dayanaklılığı tartışma konusu olan İzmir Adliyesi'nin güçlendirme ihalesinde 282 milyonluk imzalar atıldı. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ihalede, yaklaşık 317 milyon TL'lik maliyet çıkarıldı. En düşük teklif olan 282 milyon 810 bin TL'yi veren NR Altyapı ve EFG Kentsel Dönüşüm ortaklığı ihaleyi kazandı. İhaledeki en yüksek teklif ise 332 milyon 856 bin TL oldu. 2022 yılında kurulan İstanbul merkezli NR Altyapı Şirketi'nin ortakları arasında Temelkon Mühendislik ve Nurahmet Özdemir isimli iş insanı yer alıyor. İzmir merkezli EFG Kentsel Dönüşüm Şirketi ise Mesut Gür isimli iş insanına ait. İhale şartnamesinde yer alan 169 kalem işin yer tesliminden itibaren 550 gün içinde tamamlanması isteniyor.