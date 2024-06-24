500 milyon dolarlık lüks yatıyla Bodrum’da

DÜNYANIN en zengin iş insanları arasında ilk sırada olan Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık "Koru" adlı ultra lüks yatı ile Bodrum'a geldi. Amazon'un kurucusu 60 yaşındaki Jeff Bezos'un yatı Fethiye Göcek'ten sonra Bodrum'a demirledi.

Jeff Bezos, diğer yatıyla da Fethiye'ye Şubat ayında demir atmıştı.

Kissebükü'nde demirleyen yatta Jeff Bezos ve 4 yıldır birlikte olduğu Lauren Sanchez, denize girdi. Bezos'un 500 milyon dolarlık ultra lüks yatının yanı sıra kendisine koruma sağlayan 60 metrelik helikopterli Abeona isimli yat da yanında bulundu. İddialara göre Bezos, daha sonra yatın bir haftalık kirası için 475 bin dolar ödedi.