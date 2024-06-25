Bakan Şimşek, CHP’li Karatepe ile görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe ile Bakanlığın Dikmen yerleşkesinde görüştü. Karatepe'ye CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin Danışmanı Gülümhan Gülten, Şimşek'e ise Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya eşlik etti. İkili arasındaki dün gerçekleşen görüşme saat 10.00'da başladı ve 4 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede; asgari ücrete, emekli aylıklarına zam ve vergi adaleti gibi konuların ele alındı