Programlar Avrupa’da koruma açığını azaltabilir

DÜNYANIN dördüncü büyük kredi derecelendirme kuruluşu Morningstar DBRS, geçtiğimiz günlerde Avrupa'daki ekstrem hava koşulları ve iklimle ilgili kayıplar konusundaki sigorta koruma açığını vurgulayan bir analiz yayınladı.

RİSKİN AZALTILMASI

MORNİNGSTAR DBRS analistleri, şiddetli hava olaylarının uzun vadede daha sık ve yoğun olarak görülmeye başlamasının beklendiği Avrupa genelinde ortalama olarak yüksek olan sigorta açığını azaltmanın giderek daha önemli hale geldiğini belirtiyor. Morningstar DBRS'in konuyla ilgili açıklaması şu ifadelere yer verildi: "Koruma açığının azaltılması zor olabilir. 2023 yılında birçok büyük Avrupalı sigorta şirketi, bir önceki yıla kıyasla doğal afet hasarlarının etkisinin arttığını bildirmiştir. Katastrofik olayların sıklığının ve şiddetinin artmasının sigorta şirketlerini fiyatlarını artırmaya sevk edeceğini ve bunun da satın alınabilirliği azaltacağını düşünüyoruz. Bu da koruma açığının azaltılmasına yardımcı olmayacaktır."

Analistler ayrıca, sigorta sektörünün iklim ve hava koşullarıyla ilgili kayıpların yarattığı yükün hafifletilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini ve hane halkları ile kuruluşların iklimle ilgili felaket riskine karşı kırılganlıklarının azaltılmasına yardımcı olacak uyum tedbirlerinin uygulanmasını teşvik edebileceğini işaret ediyor. Analistler, gelecekte AB çapında bir sigorta programının uygulanabileceğini, ancak bunun gerçekleşmesini engelleyen tek şeyin AB önlemlerinin şu anda daha çok afet sonrası yardım ve iklim adaptasyonu teşviklerine odaklanması olduğunu belirtiyor.