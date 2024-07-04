Kripto para yılın ilk yarısında kazandırdı

KRİPTO para piyasası, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının onaylanması, Bitcoin yarılanması ve kısmen artan risk iştahıyla yılın ilk yarısını geçen yıla oranla yükselişle tamamladı. 2023'ün son çeyreğinden itibaren fiyatı yükseliş eğilimine giren Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) 11 Bitcoin spot ETF'si başvurusunu onaylamasının ardından 14 Mart'ta 73 bin 750 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı. Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum ise yılın ilk yarısında 3 bin 420 dolara yükselerek yüzde 50'ye yakın değer kazandı.