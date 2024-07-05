Türkiye dünya bankalarını şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Veriler, aylık bazda bir yılın en yavaş enflasyonuna işaret etti. Yıllık enflasyon da Haziran'da sekiz ayın ardından ilk kez geriledi.

2024 YIL SONU TAHMİNİ

Raporda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) Ocak 2025'e kadar bir politika değişikliği beklenmediği ancak beklenenden düşük gelen enflasyon sonrası yıl sonunda erken bir faiz indirimi ihtimalinin de güçlendiği belirtildi. Barclays de enflasyon verisi sonrası paylaştığı raporda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44,5'ten yüzde 44'e düşürdüğünü açıkladı.

YÜZDE 36'YA GERİLEYECEK

Manşet enflasyonun Haziran'da aylık bazda yüzde 1,6 ile yüzde 2,1'lik beklentilerinin altında geldiğini hatırlatan JPMorgan raporda, manşet enflasyonun baz etkisiyle Temmuz'da yüzde 60'a, Ağustos'ta yüzde 50'ye düşebileceği belirtilerek 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,5'ten yüzde 42'lere düşürüldü. Goldman Sachs hizmet enflasyonunun halen yüksek olduğunu belirtirken önümüzdeki aylarda burada da düşüş görüleceği yorumunda bulundu.

Ekonomi yönetiminin asgari ücrette değişiklik yapmayacağı vurgusu da raporda kendine yer buldu. Yılın ilk yarısında büyüme rakamlarının beklenenden daha iyi olduğuna değinildi ve yılın ikinci yarısı için talebin yavaşlamaya başladığı ifade edildi. Bu yavaşlama etkisiyle manşet enflasyonun 2024 için yüzde 36'ya kadar gerileyebileceği ifade edildi.

PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK

MERKEZ Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, talepte dengelenmenin başladığını ancak enflasyonda henüz kat edecek mesafe olduğuna dikkat çekti. Karahan, "Oynaklığın yüksek seyrettiği bu dönemde tek bir veri üzerinden çıkarım yapmak sağlıklı olmaz" diyerek para politikasında sıkı duruşun süreceğini açıkladı.