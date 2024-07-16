Son dakika: En düşük emekli maaşı belli oldu

Son dakika haberleri... Milyonlarca kişi tarafından beklenen en düşük emekli aylığını AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Yapılan açıklamaya göre en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu.

Ek emekli zammına ilişkin madde, vergi düzenlemesiyle birlikte Meclis'e sunulacak.

Güler, basın açıklamasında şunları kaydetti;

Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız Vergi Kanunları'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için bir aradayız. Vergi mevzuatında, Sosyal Güvenlik mevzuatında ve bazı kanunlarda düzenlemeler öngören teklifimiz yürürlük ve yürütme maddesiyle birlikte toplamda 53 maddeden oluşuyor. Denizli Milletvekilimiz Nilgün Ök ve Samsun Milletvekilimiz Ersan Aksu beyin uzun zamandır çalıştığı bu kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum.

Bir üzüntümü de ifade etmek isterim. Maalesef şu anda halihazır durum içerisinde, bu çalıştığımız kanun teklifinin dışında sanki bambaşka konularda çalışıyormuş gibi maalesef geçen dönemlerde farklı dezenformasyon amaçlı bilgilerin de, olduğunu ifade etmek isterim, üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Çünkü bizim çalışmadığımız, üzerinde herhangi bir, inceleme yapmadığımız etki analiziyle beraber, bir metin haline getirmediğimiz birçok konu sanki varmış gibi maalesef, gerek basında gerekse de kamuoyla paylaşıldı. Bu konuda da şu anda toplam 53 maddeyi de incelediğinizde, geçen dönemlerde bu paylaşılan hususların hiçbirinin olmadığını da zaten görmüş olacaksınız.

Teklifimiz ile vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması ve aynı zamanda vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele, vergiye uyumun artırılması, bazı istisnaların kaldırılması veya uygulama şeklinin değiştirilmesi, cezaların etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması, ithalat ve yurt içinde vergilendirenin uyumlaştırılması ve tahsilat etkinliğinin artırılması amacıyla vergi kanunlarında ve bazı kanunlarda düzenleme yapıyoruz.

Öncelikli olarak kısa vadeli sigorta kolları prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz. Yine Sosyal Güvenlik mevzuatımızda düzenleme yaparak 8 Eylül 1999 dahil öncesinde sigortalı sayılanlardan ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların aynı iş yerinde Sosyal Güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık Sosyal Güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine yönelik uygulamayı da sonlandırıyoruz.

Vergide adalet ve etkinliği artırmak amacıyla çok uluslu şirketlerde Küresel Asgari Kurumlar Vergisi, Yerel Asgari Kurumlar Vergisi, Yap-İşlet ve Devlet Modeli'yle Kamu Özel İşbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında Kurumlar Vergisi alınması, yatırım, fon ve ortaklıklarının, gayrimenkul kazançlarının, kar dağıtımına bağlı istisna edilmesi ve serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelere sağlanan kazanç istisnasının istisnasının ihracat gelirleriyle sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz.

Teklifimizde yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Bu kapsamda Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi uygulaması aynı zamanda Vergi Güvenlik Müessesesi olarak da vergi sistemimizde yer alacaktır. Ayrıca, serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden Gelir Vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında elde ettikleri hasılatları tespit edilecek ve beyanlarıyla tespit edilen edilen hasılatlar arasında yüzde 20'nin üzerinde bir uyumsuzluk tespit edilmesi halinde kendileri izaha davet edilecek. Yine Vergi Güvenliği'ni sağlamak amacıyla ticari kazanç elde eden Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelerden gelir ve Kurumlar Vergisi kesintisi yapılmasına imkan sağlıyoruz.

Yine kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla da düzenlemeler getiriyoruz. Bu kapsamda cezaların etkinliğinin artırılması ve usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, bu kapsam içerisinde artırıma gidiyoruz. Kayıt dışı çalışılması durumunda kesilecek cezaların artırımlı uygulanmasını da teklifimizde öngörüyoruz. Kayıt dışı faaliyette bulunan bir başka anlatımla vergi dairesinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi cezası verginin bir katı olarak kesilecek cezalarda bir buçuk kat, verginin üç katı olarak kesilecek cezalarda dört buçuk katı olarak uygulanmasını da teklifimizde getiriyoruz.

Başkasına ait pos cihazı kullananlara, başkasının ibanını kullananlara, yani ödemeleri başkalarının hesabına yapılan havaleler ile kabul edenlere ve hesaplarını başkalarına kullandıranlara da ayrıca cezaları artırıyoruz. Diğer yandan ticari olmayan gezi, eğlence, spor gibi faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçlarına, yat limanlarına verilen kiralama, bakım ve benzeri hizmetlerde uygulanan KDV istisnalarını da kaldırıyoruz.

Bir diğer önemli konu devreden KDV konusudur. Mükelleflerimizin KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV tutarlarının 5 takvim yılı süresince indirim yolu giderilememesi halinde bu süre sonunda kayıtlardan çıkarılarak yapılacak vergi incelemesi ile gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz.

Diğer bir düzenleme ile vergi uzlaşmalarına yönelik bazı düzenlemeleri öngörüyoruz. Teklifimiz ile vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz. Bundan böyle sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabileceğini de teklifimizle öneriyoruz. Ayrıca, birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde devreden KDV iade hakkının 5 takvim yılı kriterine veya zaman aşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesi yoluyla yeni şirkete devrine izin veriyoruz. Diğer taraftan yurt dışına çıkış harcını da makul bir seviyeye artırıyoruz ve 500 lira olarak belirliyoruz. Bundan böyle böyle harç tutarı her yılda yeniden değerleme oranıyla da artırılacaktır.

Son olarak yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen asgari aylık asgari ödeme tutarını da 12 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Başta emekli aylıklarına yönelik düzenlemelerimiz olmak üzere vergi adaletinin güçlendirilmesine, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasına hizmet edecek, kayıt dışılıkla mücadelemize katkı sağlayacak, bu düzenlemelerin ülkemiz, aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyor hepinize saygılarımı sunuyorum.

Bu düzenlememizin toplamda şu anda mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya tamamlanması halinde 2004-2024 yılı temmuz-aralık dönemi içerisinde etkileyecek emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788 kişi. Toplam bütçeye maliyeti de bu 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon liradır. Biz orta vadeli programımıza bağlılık, bütçe disiplinini sağlama, bütçe karşılığını belirleme ve sürdürülebilirliği sağlamak için bunun uzun dönemdir çalışıyoruz. Yani sadece zam vermek veya artırmak değil, bunun mevcut bütçe imkanlarını da karşılığını da mutlaka sağlamak zorundaydık. Bunu da bu 53 maddelik teklifimiz içerisinde, bunun karşılandığını, bunun karşılığını da belirlemek istiyoruz. Bunu yıllara, böldüğünüzde, bu maliyetin, bütçemize çok daha fazla bir yük getirdiğini de ifade etmek isterim.