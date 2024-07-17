Küresel güneş enerjisi kurulu gücünde kapasite artış sürüyor

SolarPower Europe tarafından hazırlanan Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü 2024 raporundan yapılan derlemeye göre, küresel güneş enerjisi kurulu kapasitesi geçen yıl sonunda 1,6 teravata ulaştı.

Derneğin 2024-2028'i kapsayan Orta Vadeli Senaryosuna göre küresel güneş enerjisi kurulu gücünün 2024'te 2,2 teravat, 2025'te 2,8 teravat, 2026'da 3,5 teravat, 2027'de 4,2 teravat ve 2028'de 5,1 teravata ulaşacağı hesaplanıyor.

Geçen yıl güneş enerjisinde yapılan yatırımların etkilerinin uzun dönemde bu sektörü olumlu etkileyeceği belirtilen rapora göre, bu dönemde ilave edilen tüm yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'i sadece güneş enerjisi kurulumlarından geldi.

Böylelikle, küresel güneş enerjisi kurulu gücünün bu yıl sonunda ilave edilmesi beklenen 544 gigavat güçle yıl sonunda 2 teravat sınırını aşarak 2,2 teravata çıkması bekleniyor.

Raporda ayrıca güneş enerjisinin küresel enerji dönüşümüne, diğer tüm yenilenebilir enerji kapasitesi toplamından 3 kat fazla katkı sağladığı ifade ediliyor.

Son yıllarda küresel yenilenebilir enerji kapasitesi artışında enerji krizi, politik desteklerin artması, teknolojinin ilerlemesi, verimliliğin yükselmesi ve kurulum maliyetlerinin düşmesi etkili oldu.

KURAKLIKLAR YENİLENEBİLİR ENERJİDEN ÜRETİMİ ETKİLEDİ

Küresel enerji talebini karşılamada önceki yıl yüzde 4,5 olan güneş enerjisi katkısı, geçen yıl yüzde 5,5'e yükseldi.

Öte yandan, küresel enerji üretimindeki yenilebilir enerji katkısı ise geçen yıl yüzde 24,7 oldu. Önceki yıl bu oran yüzde 25,4 seviyesinde bulunuyordu.

Küresel yenilenebilir enerji katkısının düşme sebebi olarak aşırı sıcaklara bağlı olarak kuraklıklar ve hidroelektrik santrallerinin elektrik üretiminde yaşadığı düşüşler etkili oldu.