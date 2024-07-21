Harekete geçildi! Yazılımda yerli ve milli atak

Tüm dünyayı kasıp kavuran teknolojik çöküşün basit bir güncellemeden mi kaynaklandığı yoksa başka bir planın tatbikatı mı olduğu soruları henüz yanıtlanamazken, Türkiye hızla harekete geçerek yazılım sektörünü tıpkı savunmada olduğu gibi baştan sona yerlileştirme çalışmalarına başladı.

Önceki gün dünya çapında bilgisayar sistemlerini etkileyen kesinti yaşanırken, bu durum yazılım sektöründe yerli ürün kullanımının önemini de gözler önüne serdi.

YÜZDE 60'I YABANCI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, yazılım ve siber güvenlikte yerli ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalara başladı.Bundan 10 yıl öncesine kadar kamuda kullanılan yazılımların yaklaşık yüzde 90'ı ABD ve İsrail menşeli ürünlerden oluşurken, gerçekleştirilen projeler neticesinde bu oran yüzde 60'a kadar çekildi. Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının yaygınlaştırılarak yazılımda üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin yerlileşmesi amaçlandı. Bu amaçla kritik kurumlar haricinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, yazılım envanterlerinden hangilerini Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY) muadilleriyle değiştirebileceklerine yönelik yol haritası raporu hazırlamaları istendi.

ENVANTER ÇIKARILACAK

Yazılımda yerlileşme çalışmaları kapsamında, sektöre yönelik envanter çalışması tamamlanacak. En önemli çalışma ise insan kaynağında yapılacak. Uzaktan ya da yerinde yurtdışına çalışmakta olan yazılımcıların yerli bilişim sektörünün katma değerini artıracak şekilde istihdam edilebilmeleri için önlemler alınacak.Üniversitelerin ilgili bölümlerinden yeni mezun olan ve belirli bir süre aynı şirkette çalışan kişilere yönelik yeni yazılımcı teşviki uygulaması hayata geçirilecek. Bu kapsamda şirketlere yerli yazılımcı desteği verileceği gibi kamuda da yazılımcılar kamu ücret politikasının dışına çıkarılarak, piyasa koşullarına göre ücretlendirmeye tabi tutulacak.

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