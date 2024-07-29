Bu yasa vatandaşımıza yük olmayacak

Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa teklifi ile alakalı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu.

KAYIT DIŞILIK AZALACAK

Bakan Şimşek, "Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz" diye konuştu.

Yeni düzenleme ile birlikte, mal ve hizmet alanlarına ilişkin gerçek kişilere yapılan ödemeler üzerinden Cumhurbaşkanınca belirlenen sektör ve faaliyet hususları dikkate alınarak vergi maddi kesinti yapılacak. Böylece vergi güvenliği sağlanacak ve kayıt dışılık azalacak. Cumhurbaşkanına vergi kesintisine tabi ödemeler için faaliyet konuları, ödeme çeşitleri, sektörler, iş grupları ve iş nevileri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte oran belirleme yetkisi verilecek. Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçeleri dikkate alınarak teklifle, Vergi Usul Kanunu'nda değişikliğe gidildi.

12 BİN 500'E YÜKSELDİ

YENİ kanun düzenlemesi ile birlikte yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükselecek. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık veya emekli maaşı bağlananların, aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine ilişkin uygulama sonlanacak.

ASGARI KURUMLAR VERGISI

YENİ düzenleme ile yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması getirildi. Kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10'undan aşağı olmayacak. Bu kapsamda yıllık pekiştirilmiş hasılatı 750 milyonu geçen çok uluslu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak, iş yerlerinin asgari yüzde 15 oranında kurumlar vergisine tabi tutulacak. Mükellefin tespit edilen kazanç tutarları ile faaliyette bulundukları döneme ilişkin beyan ettikleri hasılat tutarları karşılaştırılacak ve karşılaştırma sonucu farkın yüzde 20'den fazla olması durumunda mükellefler, "izaha davet müessesi" kapsamında izaha çağrılacak.