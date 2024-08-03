Vergi paketi yürürlükte

Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler ile asgari kurumlar vergisi güncellendi. Kayıt dışı faaliyetler ile mücadele daha da güçlendirildi. İşverenlere emekli çalışan için ödenen 5 puanlık destek primi de kaldırıldı. Kamu özel işbirliği şirketlerinden alınacak vergi yüzde 30'a çıkarıldı. Kanunla en düşük emekli aylığı on bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

Düzenleme ile 4 binden fazla vergi denetmeni yıl boyunca sahada görev yapacak. Başkasına ait IBAN ya da POS cihazını kullananlara caydırıcı para cezaları kesilecek.Teklifle asgari kurumlar vergisi de güncellendi. Yurt içi asgari kurumlar vergisi yüzde 10 olarak alınacak. Uluslararası şirketlerden Türkiye'den elde ettiği kardan yüzde 15 vergi tahsil edilecek.

ÇIKIŞ HARCI 500 TL

Düzenlemeyle, yurt dışına çıkış harcı 500 lira oldu. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak. Kanunla tüm sendikalı memurlar da toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira ikramiye alacak.

EMEKLİNİN MAAŞ FARKI 7 AĞUSTOS'TA YATIRILACAK

RESMİ Gazete'de yayımlanan kanuna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığ ı 12 bin 500 liraya çıkartılacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşların, emekli veya yaşlılık maaşı almasının ardından aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde devletin işverenlere sağladığı 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi kesilecek. Yapılan bir başka düzenlemeyle birlikte kısa vadeli sigorta kolları prim oranları yüzde 2,25 olarak belirlenirken, oranı indirip yükseltme yetkisi Cumhurbaşkanına veriliyor. Öte yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre emekliye ek zam farkı ödeme tarihi 7 Ağustos 2024 olarak belirledi.