İş dünyasının duayeni Gürel hayatını kaybetti

İZMİR iş dünyasının duayen isimlerinden biri olan İlhan Gürel, yaşamını yitirdi. Gürel ailesine ait olan Kütaş, Sunel Tütün gibi dev şirketlerde başkanlık ve yöneticilik yapan ve kentin en önemli sanayi kuruluşlarından İtalyanlara ait Çimentaş'ın da yönetim kurulu üyesi olan Gürel, 3 gündür entübe edildiği hastanede fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce evinde dengesini kaybederek düştüğü öğrenilen Gürel'in, bir ara toparlanmasının ardından yine rahatsızlandığı ve 3 gündür hastanede entübe edildiği kaydedildi.

'GURUR DUYUYORUM'

İLHAN Gürel'in vefatının ardından bir paylaşım yapan oğlu Mehmet Kapani Gürel, "Babam İlhan Gürel'i, 82. doğum gününde sonsuzluğa uğurladık. 55 sene boyunca çalıştı, çabaladı. Fabrikalar kurdu, binlerce kişiye iş verdi. Halen 25 bin ailenin geçim kaynağıdır. Her türlü vergisini kuruşu kuruşuna ödedi. Ne bir teşvik, ne bir devlet ihalesi aldı. Ailesine her türlü fırsatı verdi. Bu büyük insan ile gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK YATIRIMA İMZA

İLHAN Gürel'in cenaze töreni yarın gerçekleştirilecek. Duayen iş insanı ikindi vakti Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İstemi Gürel'in de kardeşi olan İlhan Gürel, Gürel A.Ş. tarafından İzmir Çankaya'da inşa edilen kentin ilk rezidansı olma özelliğine sahip Gürel Tower Recidance'ın kurulmasında da önemli rol oynamıştı. Yurt dışında da birçok yatırıma imza atan Gürel Ailesi, birçok sektörde yaptıkları stratejik yatırım ve ortaklıklarla tanınıyor. İzmir cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan İlhan Gürel ve eşi Rebap Gürel, 3 çocuk sahibiydi.