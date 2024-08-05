72 saat doluyor gözler Tahran’da

İsrail, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yi Tahran'da alçakça öldürdü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ülkesinin komşularını saldırıdan 72 saat önce bilgilendirdiğini söyledi. Dünya nefesini tuttu, İran'ın katil, siyonist Netanyahu'ya karşı vereceği karşılığı bekliyor. 72 saat bugün doluyor.

Ortadoğu'da tansiyon çok yükselirken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Katar, Mısır ve Suriye üzerinde kritik temasları sürdürüyor. Ortadoğu'da STRATEJİK DERİNLİĞİ olan dört ülke var. Türkiye, İran, Mısır ve Suudi Arabistan.

Başkan Erdoğan, bu ülkelerle yakın temas içinde. Haniye'nin toprağa verilişi sonrasında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri El Sani ve Dışişleri Bakanı ile detaylı görüşmeler yaptı.

Döndükten sonra Erdoğan'a bilgi verdi. Bakan Fidan kritik bir ziyaret için Mısır'da. Türkiye ile Mısır arasında büyük adım, Başkan Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderek Sisi ile bir araya gelmesi olmuştu. Gazze'de masum Filistinlilere gaddarca saldıran İsrail konusunda benzer tutum ve politikalara sahip olan Başkan Erdoğan ve Sisi'nin Ankara'da biraraya gelmesi söz konusu.

MEKİK DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ile yürütülen mekik diplomasisi hakkında bilgi verdi:

"Suriyeli muhataplarımızla liderler düzeyindeki görüşme için ne zaman, nasıl çalışmalarını yapıyoruz. Ajandanın hazırlanması ile ilgili çalışmamız var. Şu anda netleşmiş irade beyanı var.

Karşı tarafla yaptığım temaslarda gördüğüm, görüşmeye açıklar.

Şu ana kadar bize iletilmiş ön şartları yok. Örneğin 'Türk askeri çekilsin' denildiği zaman 'görüşmelere bunun için ihtiyaç var' diyorum. Benim ön şartımı sen yaptıktan sonra, senin ön şartını ben yaptıktan sonra niye görüşme trafiğine ihtiyacımız olsun?

Görüşme bunun için yapılıyor.

Sen mültecini al, topraklarındaki teröristleri yok et, ben de askerimi alayım. Bir daha bana mülteci göndermeyecek ve güvenlik tehdidi üretmeyecek bir idari yapı oluşturacağının emarelerini göreyim. Ortaya şart konulduğu zaman benim daha çok şartım var." Rusya lideri Putin'in Ankara ziyareti için görüşmeler sürüyor. Bu ziyaretten önce Erdoğan ile Esad buluşmasının gerçekleşeceği ifade ediliyor. Fidan geçen hafta Rusya Dışişlerı Bakanı Lavrov ile detaylı bir görüşme yapmıştı.

Türkiye ile Rusya arasındaki kapı arkası görüşmeler sürerken, Suriye AYN EL ARAP (KOBANİ) ile ilgili ABD ve aparatı PKK-YPG'ye yönelik bir gelişme oldu. Rusya, ABD aparatı PKK'yı kıskaca alacak Kuzeydoğu Suriye'de dikkat çeken adım attı. AYN EL ARAP'TA askeri üs inşa etti. Rusya Uzlaşma Merkezi Direktör Yardımcısı Ignasyuk Rusya Federasyonu ve Suriye Arap Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri, AYN EL ARAP üssünün kurulumun tamamlandığını açıkladı. Türkiye'nin yakın takibinde bulunan AYN EL ARAP'ta bölgeyi kontrol etmek için ilk adım atılmış oldu. Rusya ile Türkiye arasında bir süredir devam eden, son dönemlerde giderek artan heyetler arası görüşmelerde Kobani (Ayn el Arap) üs kurulması konusunun da gündeme geldiği ileri sürülmüştü. Bölgeden ulaşan son bilgide ise bir süredir devam eden üs çalışmasının tamamlandığı bildirildi. Rusya'nın Suriye Uzlaşma Merkezi, "Rus güçlerinin Suriye rejim güçleri ile birlikte Halep'in doğu kırsalındaki Kobani'ye askeri üs kurduğunu" duyurdu. Daha önce, Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmaya göre, PKK-YPG'nin Ayn El Arap'tan atılması, bölgenin Türkiye kontrolüne verilmesi konusunda yeni temasların hızlandığı belirtiliyor.

SON BİLGİ

Gazze'de ateşkes görüşmeleri, katil Netanyahu'nun Filistin kahramanı Haniye'yi kalleşçe öldürmesi sonucu durdu. Mısır'a giden İsrailli müzakere heyeti, Netanyahu ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle geri döndü.

Hamas ile esir takası müzakereleri için Mısır'a giden İsrail heyetinin, Netanyahu ile yaşanan anlaşmazlık yüzünden birkaç saat sonra Tel Aviv'e geri döndüğü belirtildi. İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Şefi David Barnea, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin- Bet'in Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Ghassan Alian'dan oluşan ve Kahire'ye giden müzakere heyeti geri döndü. Müzakere heyetinin geri dönme nedenlerinden birinin Netanyahu ile ordu arasında esir takası müzakerelerinde yaşanan anlaşmazlık olduğu ifade edildi.

Haniye'nin suikasta uğramasının ardından esir takası müzakerelerinin yeniden başlamasına ilişkin açıklama yapılmadı. Katar Dışişleri Başkanı Muhammed bin Abdurrahman yaptığı açıklamada, "Müzakere taraflarından birinin diğerini öldürdüğü ortamda müzakerelerin nasıl yürütüleceği sorusunun gündeme geldiğini" belirtmişti. Netanyahu esir takası müzakereleriyle ilgili yeni şartlar öne sürmüştü. Suikast sonrası görüşmeler durdu.

SONUÇ

PENTAGON'A YAKIN haber sitelerine göre, İran'ın bugün İsrail'e yönelik saldırı başlatacağı ileri sürüldü.

Amerikalı ve İsrailli yetkililerin görüşlerine dayandırılan haberde, İran'ın misillemesinin, 13 Nisan'da İsrail'e düzenlenen saldırı gibi gerçekleştirmesinin beklendiği ancak kapsamının daha geniş olabileceği belirtildi. Saldırının Hizbullah'ı da içerebileceğinin düşünüldüğü de aktarıldı. ABD Ordusu Merkez Komutanlığı Generali Michael Kurilla'nın cumartesi günü Ortadoğu'ya geldiği belirtildi.

Kurilla, Ürdün ve İsrail'de temaslarda bulunuyor 72 SAAT BUGÜN DOLUYOR.

GÖZLER VE KULAKLAR TAHRAN'DA...