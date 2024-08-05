Ev ve iş yeri sahipleri dikkat! Kira zam oranları belli oldu

Milyonlarca ev sahibi ve kiracı Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyordu. Kira sözleşmesi Ağustos ayında yenilenecek olanlar kira zam oranını araştırıyor. Yüzde 25'lik kira sınırının kalkmasının ardından yeni zam oranları merak ediliyor. İşte enflasyon verilerine göre 2024 Ağustos ayı kira zam oranları...

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Temmuz ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,23 yıllık bazda yüzde 61,78 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı yüzde 65,93 olarak belirlendi.

AĞUSTOS 2024 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 15.000 TL

Kira Artış Oranı: 65,93

Ağustos 2024 Kira Artış Tutarı: 9.889,5

Ağustos 2024 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 24.889,5