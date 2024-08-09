Binlerce haneye elektrik üretilecek

Kalyon Enerji GES projelerine devam ediyor. 7 farklı bölgede kuracağı güneş enerjisi santrallerinin inşası için Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) ve Polonya İhracat Kredi Kuruluşu (KUKE) garantörlüğünde, İngiliz Standard Chartered Bankası tarafından 249 milyon Euro sağlanacak. UKEF'ten yapılan açıklamaya göre, proje tamamlandığında söz konusu GES'lerde Türkiye'de 65 binden fazla haneye yetecek miktarda elektrik üretilecek.

MİSYONUN BİR PARÇASI

Söz konusu kredi UKEF ve KUKE garantörlüğünde Standard Chartered tarafından verilecek. İngiliz ihracat kuruluşu UKEF finansmana yüzde 100 garanti sağlarken, finansmanın 122 milyon Eurosu Polonya İhracat Kuruluşu KUKE tarafından reasüre edildi. İngiltere İhracat Bakanı Gareth Thomas, finansmana ilişkin değerlendirmesinde, İngiliz işletmelerinin dünya standartlarındaki mal ve hizmetlerini farklı ülkelere satabilmeleri için ihracatı artırmanın ekonomiyi büyütme misyonunun parçası olduğunu belirtti.

EN BÜYÜK 2. SANTRAL

KALYON Enerji Üst Yöneticisi Murtaza Ata da santralin Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santrali olacağını dile getirerek, finansmanın Kalyon Enerji'nin UKEF ve GE Vernova ile bugüne kadar güneş enerjisinde gerçekleştirdiği ikinci işlem olduğunu ifade etti.