Elektrikli otomobillerde Ege’ye özel teşvik talebi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Haziran ayına ilişkin "Şarj Hizmetleri Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu değerlendiren Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mehmet Torun, "1 yılda elektrikli araç sayısı yüzde 350, şarj noktası ise yüzde 240 arttı. Gelen üretim yatırımlarına baktığımızda Türkiye elektrikli otomobil üretim ve kullanımında önemli bir ülke olma yolunda ilerliyor" dedi.

İzmir ve Ege Bölgesi'nin gelişmiş köklü otomotiv tecrübesi ile dünyanın her noktasına ürettiklerini ihracat eden otomotiv tesislerine sahip olduğuna işaret eden Torun, ayrıca nitelikli, eğitimli ve genç nüfusu ile de otomotiv yatırımları için çok cazip bir konumda olduğunu söyledi. Bu nedenle Hükümetin bölgemize özel teşvik programları hazırlaması gerektiğinin altını çizen Torun, bu sayede daha fazla otomotiv firmasının bölgede yatırım yapabileceğine dikkat çekti. Elektrikli araç kullanımı noktasında son kullanıcıya yönelik vergilerin düzenlenmesi gerektiğinin de altını çizen Torun, "Elektrikli araçlar içten yanmalı araçlara göre fiyat anlamında ulaşılabilir olsa da başta MTV olmak üzere yüksek vergileri bulunuyor. Elektrikli araç kullanımının özendirilmesi için bu vergilerin son kullanıcı için düşürülmesi şart" diye konuştu