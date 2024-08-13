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Haberler Ekonomi

Sıfır kilometre araç ekspertizde kazalı çıktı

Furkan Arslan, aldığı aracın sıfır kilometre olduğundan şüphelendi ve ekspertize götürdü

HABER MERKEZİ
Sıfır kilometre araç ekspertizde kazalı çıktı
BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde yaşayan Furkan Arslan, İzmir'de Ford Bayiinde 2024 model sıfır kilometre Ford Toruneo Costom 8+1 Titanyum marka VIP minibüs satın aldı. Araçtan şüphelenen Arslan, aracı yarım saat içinde ekspertize soktu ve aracı kazalı olduğunu öğrendi. Arslan Ford yetkililerinden aracının yenisi ile değiştirilmesini talep etti. Araçta arka bagajın sök tak yapıldığı, arka tampon demirinin kaynaklanarak değiştirildiği tespit edildi. Ford yetkilileri sıfır satılan aracı yenisi ile değiştirmek yerine tamir yapmayı önerdiler. Furkan Arslan da bu öneriyi kabul etmedi. 3 Temmuz'dan bu yana sıfır kilometre aldığı ayıplı aracının yenisi ile değiştirilmesi için yoğun bir mesai harcıyor.
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