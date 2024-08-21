GSB yurtlarına başvuru için son tarih 25 Ağustos

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için GSB yurt başvurularının başladığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden önemli gelişmeyi duyuran Bakan Bak, "Sevgili gençler, GSB yurtları için başvuru süreci başladı. Başvurularınızı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirsiniz" bilgisini paylaştı.

Öte yandan güncel KYK yurt ücretlerinin de kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 için aylık 345 lira, tip 2 için 405 lira, tip 3 için 480 lira, tip 5 için aylık 510 lira ve tip 6 için 570 lira olarak belirlenmişti.