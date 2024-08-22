Halkbank "Üreten Kadınlar Yarışması"na başvurular başladı

Kadınlar hayatın her alanında... Halkbank'ın kadının ekonomideki gücünü göstermek ve girişimcilik yönünü geliştirmek amacıyla dördüncüsünü düzenleyeceği "Üreten Kadınlar Yarışması"na başvurular dün başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın toplumsal refaha katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması, kadınların her alanda olduğu gibi ekonomide de var olduğunu göstermeyi hedefliyor.

ÖDÜLLER OCAK 2025'TE SAHİPLERİNİ BULACAK

Yarışmada, "Yılın Üreten Kadın Girişimcisi", "Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci", "Kadın Kooperatifi", "Sıfır Atık" ve "Yükselen Yıldız" kategorilerinde dereceye giren kadın girişimcilere nakdi ödüllerin yanı sıra çeşitli mecralarda tanıtım desteği ve bankacılık hizmet paketleri de sunulacak.

Yarışmanın kazananları, Ocak 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

Yarışma, hisselerinin en az yüzde 50'si kadın girişimcilere ait olan işletmelere ve yönetim kurulu başkanı veya ortaklarının yüzde 50'si kadın olan kooperatiflere açık olacak.

MASTERCLASS MARKA EĞİTİM PROGRAMI FIRSATI

Yarışmaya katılacak girişimciler, bankanın düzenlenen Üreten Kadınlar Akademisi MasterClass Marka Eğitim Programı'na katılma fırsatı da elde edecek.

İlk 100'e giren girişimciler, Ocak 2025'te başlayacak eğitim programında "markalaşma", "dijitalleşme", "sürdürülebilirlik" ve "kurumsal destekler" konularında eğitim alacak.

Banka, kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri için özel olarak hazırladığı Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile dört yılda 230 bin kadın girişimciye 70,3 milyar lira katkı sağladı.

Kadın girişimcilerin rekabet gücünü ve ihracattan aldıkları payı artırmak amacıyla İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile işbirliği yapan banka, İGE İhracatta Kadını Destekleme Kredisini de hayata geçirdi. Banka, bu krediyle finansmana erişmekte zorlanan ihracatçı kadın girişimcilere destek sağlıyor.

Son olarak geçen ay halka arzı gerçekleşen Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon ile toplumsal cinsiyet odaklı yatırım yaklaşımının gelişimine katkı sağlayan banka, yatırımcılara cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini önceliklendiren şirketlere yatırım yapma fırsatı sunuyor.