Çine’ye 30 milyonluk spor yatırımı atağı

AYDIN'IN Çine ilçesinde yatırım bedeli yaklaşık 30 milyon lira olan spor tesisleri kısa zamanda hizmet vermeye başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çine'ye çok amaçlı Gençlik Merkezi, yarı Olimpik kapalı yüzme havuzu ve halı saha alanı kazandırılıyor. AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen, İl Başkanı Gökhan Ökten, Çine İlçe Başkanı Burhan Kandemir ile partililer ilçeye kazandırılan spor tesislerini yerinde inceledi. AK Partili vekiller, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu'ndan yatırımlarla ilgili bilgi aldı