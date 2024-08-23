Starbucks’ın yeni CEO’su çevrecilerin hedefinde

PLASTİK yerine kağıt pipet kullanan Starbucks'ın yeni CEO'sunun genel merkeze yapacağı seyahatler için şirketin uçağını kullanacak olması tepki çekti. İki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri Starbucks'a başkan ve Üst Yönetici olarak atanan Brian Niccol, evinden genel merkeze şirket uçağıyla gidip geleceğinin ortaya çıkmasının ardından Starbucks ve yeni CEO'su çevrecilerce eleştirildi.

Sosyal medya kullanıcıları, çevreye verdiği zararı azaltmak amacıyla Starbucks'ın plastik yerine kağıt pipet kullanmaya başlamasına işaret ederek, Niccol'un özel uçak kullanmasını "ikiyüzlülük" olarak niteledi. Öte yandan bir süredir iklim aktivistlerinin ve çevrecilerin hedefinde olan Elon Musk'da Almanya'daki Tesla fabrikasının inşaatı sırasında yok ettiği ağaçlarla yeniden eleştirilerin odağında yer alıyor. Uydu analizlerine göre Berlin yakınlarındaki fabrikanın inşası sırasında yaklaşık 500 bin ağaç kesildi.