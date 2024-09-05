Menemen’de Çömlek Festivali heyecanı

Menemen'de 39 ülkeden katılımcıların yer alacağı 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından sanatçıların katılacağı festivale tüm İzmirlileri davet eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Uluslararası yarışmalara ev sahipliği yaptığımız festivalimiz kapsamında Menemen Şehir Parkı'mızda buluşacağız" dedi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmirlileri şölen havasındaki etkinliklere davet etti

Festival kapsamında Hemhal Sanatsal Seramik Sergisi ve Yarışması, Hünerli Eller Çömlek Yarışması, Çömleğin İzinde Fotoğraf Yarışması gibi birçok farklı yarışma düzenlenecek.

6 BİN YILLIK GELENEK

Ayrıca çocuklar ve büyükler için birçok farklı çalışma atölyesi, panel, ürün satış alanları ve yöresel lezzet noktaları da yer alıyor. İlk iki yılında büyük başarıya ulaşan Uluslararası Menemen Çömlek Festivali için, Başkan Pehlivan, "Menemen'imizin 6 bin yıllık çömlekçilik geleneğini

bu yıl bir kez daha dünya ile buluşturuyoruz. Yarışmalar, paneller, atölye çalışmaları, çömlek ve seramik ürün satış stantları, yöresel lezzetler ve daha birçok sürpriz etkinlikle konuklarımızı ağırlamaya hazırız" ifadesini kullandı.