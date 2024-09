Arkas’tan dev yatırım

TÜRKİYE'NİN en büyük konteyner gemi filosuna sahip, Dünya Gemi Sahibi Armatörler sıralamasında ise 33. sırada yer alan Arkas, 360 milyon dolar maliyetle 6 yeni gemi alımı için imzaları attı. Çin'in üretim kalitesiyle öne çıkan CSSC Huangpu Wenchong Tersanesi'nden alınacak, her biri 4 bin 300 TEU olan gemiler, Arkas filosunda bulunan en yüksek kapasiteye sahip gemiler olacak. Arkas, bu yatırımla konteyner gemi filosundaki gemi sayısını 55'e, kapasitesini ise 112.230 TEU'ya yükseltirken filosunu gençleştirecek ve büyütecek. Yatırım dolayısıyla İzmir'de gerçekleştirilen imza törenine Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ile Diane Arkas Göçmez, Arkas Deniz Ticaret Filosu Grup Başkan Yardımcısı İbrahim Kontaytekin, Genel Müdür Haluk İribaş, Arkas Holding Muhasebe ve Mali Planlama Başkan Yardımcısı Cenk Sivrioğlu, Arkas Holding CIFO'su Perla Karmona, China Shipbuilding Trading Co ve CSSC Huangpu Wenchong Tersanesi yöneticileri, CIMC Financial Leasing ve MB Shipbrokers yetkilileri katıldı.