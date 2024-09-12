Marangoz, 1925 model elektrikli araç yaptı

DENİZLİ'DE elektrikli klasik tema araba üretmek için kolları sıvayan marangoz Yalçın Taşbaş, tasarımı ve malzemelerini kendisine ait olan 1925 model aracın elektriklisini 4 ayda eliyle tamamladı. Çevre kirliliği ve karbon ayak izlerinin azaltılmasının önem kazanmasıyla yıllar önce benzine yenik düşen elektrikli arabalar, hızla geri dönmeye başladı. Her geçen gün gelişen elektrikli araç piyasasındaki önemli çalışmalardan birisi de Denizli'de hayata geçirildi.

KISA SÜREDE TAMAMLADI

UZUN süredir elektrikli araç yapmak için Ar-Ge çalışmaları yapan marangoz Taşbaş, elektrik mühendisi olan asistanıyla birlikte 1925 model bir aracın elektriklisini yaptı. Tasarım ve malzemeleri kendisi temin ederek 4 ayda aracını tamamlayan Taşbaş, el yapımı aracına "Dejavu 1925" ismini verdi.