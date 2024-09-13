Sağlık turizmi için dev adım

İzmir Ticaret Odası ve İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası, İzmir'in sağlık turizmi potansiyelini tanıtmak ve bu alandaki uluslararası işbirliklerini geliştirmek amacıyla güçlerini birleştirdi. Sun Express Havayolları, Mövenpick Hotel, Swiss Hotel, En Hotel, İzmir Palas ve Ontur Çankaya otellerinin sponsorluk desteği verdiği proje ile iki Oda "İzmir - İtalya Sağlık Turizmi Tanıtım ve İkili Görüşme Organizasyonu" düzenleyecek. Proje kapsamında, Roma ve Milano'dan İzmir'e gelen 13 seyahat acentesi ve bu acentelerden 20 katılımcı, İzmir'de faaliyet gösteren uluslararası sağlık turizmi yapmaya yetkili, tam teşekküllü hastaneleri ziyaret edecek.

Konuklar hastane ziyaretlerinin yanı sıra İzmir'in kültür mirasının tanıtılması amacıyla, 8500 yıllık geçmişe ev sahipliği yapan "Tarihi Liman Kenti" sınırları içerisindeki Eski Şehir Merkezi'ni gezecek. İtalyan misafirler için Egeliler ve İtalyanların ortak gastronomi değerleri olan zeytinyağı ve bağ yollarının tanıtımı hedefleyen turlar düzenlenecek. Organizasyon 18 Eylül Çarşamba günü İzmir Ticaret Odası'nda yapılacak ikili iş görüşmeleri ile tamamlanacak.

ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENECEK

ÜZERİNDE titizlikle çalışılan 3 günlük programın sonunda, yeni işbirlikleri kurulmasını ve İzmir'in İtalyan acentelerin portföylerine girmesini temenni ettiklerini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Doğal güzellikleri, tarihi zenginliği ve iklimiyle İzmir, İtalyan misafirlerin ülkemizi tercih etmesinde önemli bir rol üstlenecek. Kentimizde kamu, üniversite, özel ve belediye hastanesi olmak üzere 63 yataklı kurum var. Özel sektörde ise 28 özel hastane, 68 tıp merkezi, 1219 özel muayenehane, binden fazla ağız diş sağlığı polikliniği ile sağlık alanında büyük bir altyapıya sahip" dedi.