Özel emeklilik TES ile seviye atlayacak

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) yayımladığı verilere göre, 31 Ağustos itibarıyla gönüllü BES'te katılımcı sayısı 9 milyon 260 bin 568 kişiye ulaşırken, devlet katkısı dahil fon tutarı da 1 trilyon TL'yi aştı. Geçmiş yıllardan farklı olarak gönüllü BES bu yıl, 2014 yılındaki (2013'ten sonraki 2'inci en fazla katılımcı sayısındaki artışa ulaşılan yıl) katılımcı sayısındaki artışı yakaladı. 2013 yılında, yani devlet katkısının başladığı yılda ulaşılan rekor katılımcı artışını yakalamak bile artık hayal olmaktan çıktı! Gönüllü BES'te büyümenin sürmesi ile birlikte topyekün olarak özel emeklilik, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile birlikte çıta atlayacak.

MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) üzerinde çalıştığı işveren katkılı sistemin hayata geçmesi ile birlikte, adeta devrim yaşanacak. Özel emeklilik tabana yayılacak; katılımcı sayısı katlanacak; yıllık 200-250 milyar TL düzeyinde ilave bir katkı payı sisteme girecek. SEDDK, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda da yer alan TES'i hayata geçirmek için düğmeye bastı. Kurumun öncelikle 'model' üzerinde çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Söz konusu modelde asgari katkı payı, işveren katkı payı, devlet katkısı oranı vb. hususlar detaylı olarak yer alacak. Modelin belirlenmesi için TES konusunda Güney Kore, Yeni Zelanda, Polonya vb. başarılı ülke örnekleri de detaylı şekilde inceleniyor. Ortaya konan model için Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve emeklilik şirketlerinin görüş ve geri bildirimleri alınacak. SEDDK, modele nihai hali verdikten sonra sıra yasal düzenlemeye gelecek. TES ile ilgili yasa çıktıktan sonra uygulamaya geçmesi için belli bir süre de tanınacak. Bu nedenle sistemin başlamasının en iyimser tahminle 2025 yılı son çeyreğini belki de 2026'yı bulabileceği kaydediliyor. TES ile birlikte 3 basamaklı emeklilik sisteminin 2'nci basamağı olan işveren katkılı, zorunlu emeklilik sistemi, gerçek anlamda devreye girecek. (İlk basamak Sosyal Güvenlik Sistemi, 3'üncü basamak ise gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi). Türkiye'de 2017 yılında başlayan Otomatik Katılım Sistemi de (OKS) aslında 2'nci basamak emeklilik sistemi olarak sayılıyor.